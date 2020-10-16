مبادرة للكشف على الأنيميا والتقزم بمدارس الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تكليف إدارة السن المدرسية باتخاذ اللازم نحو جاهزية واستعداد وتدريب كافة أطقم العمل الخاصة بمبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، إنه جرى عمل اجتماع لمنسقي السن المدرسي بالإدارات الصحية لمناقشة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع الأمراض المعدية، ومناقشة الاستعداد للبدء في المبادرة الرئاسية تحت عنوان "سوء التغذية بالمدارس"، وذلك للمدارس الابتدائية من الصف الأول وحتى السادس.

وأشار "مكي" إلى أنه يجري عمل مسح شامل لأطفال المدارس، يشمل قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم، مشيرآ إلى أن من يثبت إصابته يجري تحويله الى إحدى عيادات التأمين الصحي لتلقي الخدمة الطبية مجانًا.