جريمة بشعة في مصر: منحرف يغتصب سيّدة داخل مقبرة أمام زوجها

شهدت مدينة الإسماعيلية في مصر جريمة بشعة، حيث أقدم منحرف خطير بمعاونة 3 من أصدقائه باغتصاب سيدة داخل المقابر أمام زوجها تحت تهديد السلاح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث توصلت تحريات فريق البحث إلى أن المجنى عليها (25 عاما) وزوجها (27 عاما) يعملان فى تجارة الكرتون والمخلفات عن طريق تجميعها، وأنه يوم الواقعة دخل الزوج وزوجته إلى مقابر الإسماعيلية للبحث عن عربة على ملك الزوج الذي اختفى فجأة أثناء عملهما في تجميع المخلفات والكرتون، وأثناء بحثهما داخل المقابر فوجئوا بـ4 أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما

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وقام 3 منهم بشل حركة الزوج والتعدى عليه، بينما قام المتهم الرابع باغتصاب الزوجة أمام زوجها داخل إحدى المقابر الإسماعيلية تحت تهديد السلاح الأبيض

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين عقب تقنين الاجراءات وبارشادهم تم ضبط الاسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة