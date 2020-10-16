فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس "كوفيد-19" في يوم واحد

أعلنت فرنسا يوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" في يوم واحد، وهو أعلى رقم يتم تسجيله للمصابين بفيروس كورونا في أوروبا منذ ظهور الوباء.
وسجلت فرنسا 30621 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء والأول فوق عتبة 30 ألف حالة، بحسب الأرقام الصادرة الخميس عن السلطات الصحية.
ويبلغ معدل إيجابية الاختبار 12.6% ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة الآن 809684.
ومع 88 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة، بلغ عدد ضحايا الوباء في فرنسا 33125 شخصا.
وارتفع عدد الأشخاص المصابين بـ Covid-19 وتم إدخالهم للمستشفى بواقع 411 ليصل إلى 9605، فيما دخل 77 شخصا إضافيا خلال اليوم الأخير إلى وحدة العناية المركزة ليرتفع المجموع إلى 1750 مريضا.
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