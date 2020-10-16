زياد بوغطاس يتّفق مع نادي إنبي المصري

كشفت تقارير صحفية مصرية نقلا عن مصادر من نادي إنبي الناشط في الدرجة الأولى المصرية لكرة القدم، أن لاعب النجم الساحلي زياد بوغطاس سيصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل لإنهاء إجراءات التعاقد مع النادي.
وأكد المصدر أن إدارة النادي البترولي أنهت المفاوضات مع اللاعب، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل ولم يبق سوى إمضاء العقود.
جدير بالذكر أن زياد بوغطاس في حلّ من أي ارتباط بعد نهاية عقده مع النجم الساحلي قانونيا إثر خطأ إداري من الكاتب العام السابق للنجم الساحلي، حيث لم يتم تسجيل عقده الجديد، الذي يمتد إلى غاية 2021، في الجامعة التونسية لكرة القدم.
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