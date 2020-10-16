الغذاء العالمي: 11 ألف شخص على حافة المجاعة في منطقة الساحل الأوسط الإفريقى

أكد برنامج الغذاء العالمي أن منطقة الساحل الأوسط الإفريقي التي تضم (بوركينافاسو ومالي والنيجر) تواجه أزمة غذاء خطيرة مع وجود مايقرب من 11 ألف شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، خاصة في أجزاء من شمال بوركينا فاسو.
أين تأتي وجبتهم التالية، وأن 4ر7 مليون شخص قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل العام الجديد نتيجة آثار أزمة (كورونا).
وذكر تقرير أصدره البرنامج اليوم الجمعة، في جنيف أن 4ر7 مليون شخص لا يعرفون من
حيث غمرت المياه الحقول ودمرت المنازل وسبل العيش، وأكد أن عدد المتضررين بلغ أكثر من نصف مليون شخص في النيجر ومائة ألف في بوركينافاسو.
وأوضح أن مقاطعتين فى بوركينافاسو صارتا في مرحلة الطوارئ الإنسانية لانعدام الأمن الغذائي، وأن الفيضانات المدمرة أضافت إلى أزمة الجوع بالمنطقة
ولفت إلى أن الكثيرين يعتمدون على المساعدة الإنسانية الموسمية، وأن كثيرين بالمنطقة يعتمدون على المجتمعات المضيفة التي تواجه بدروها تحديات هائلة، ولفت إلى تقليص الوصول إلى الخدمات الأساسية التي كانت محدودة سابقا حيث أدى انعدام الأمن الى اغلاق واسع النطاق للمرافق الصحية والمدارس والأسواق.
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