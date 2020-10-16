هولندا تسجل 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجّلت سلطات الصحة الهولندية، الجمعة، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد لليوم الثاني على التوالي، بواقع 7 آلاف و997 حالة خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة قدرها 2 بالمئة عن حصيلة الأمس،و34 بالمئة عن الجمعة الماضي.
ألفا و382 حالة، بزيادة قدرها 44 بالمئة عن نفس الفترة في الأسبوع السابق، وبلغت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في نذرلاند، نهاية فبراير الماضي، نحو 212 ألف حالة.
ووفقا لما أفادت صحيفة (نذرلاند تايمز) الهولندية عبر موقعها الإلكتروني، ارتفع عدد الإصابات المسجلة على مستوى البلاد خلال هذا الأسبوع إلى 37
وسجّلت سلطات الصحة 17 حالة وفاة جديدة لمصابين بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6708 حالة.
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