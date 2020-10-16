الصليب الأحمر: الإنتهاء من أكبر عملية تبادل للأسرى باليمن منذ نحو 6 سنوات

انتهت في اليمن، اليوم الجمعة، أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية الصراع إثر الانقلاب الحوثي قبل نحو ست سنوات، في بارقة أمل لإمكانية إنهاء النزاع، والدفع بجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي".
وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة العربية الإخبارية، "نحن سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصًا
وأضافت اللجنة: "نستبشر بهذا النجاح ونأمل أن يكون خطوة أولى من سلسلة خطوات قادمة نحو نقل وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين".
عدن وصنعاء اليوم الجمعة، بينما أطلق سراح أكثر من 700 من المحتجزين أمس الخميس.
يشار إلى أن 352 محتجزاً أطلق سراحهم بين
وجاءت عملية التبادل هذه بعد اتفاق جرى الشهر الماضي من أجل استكمال ما نص عليه اتفاق استوكهولم الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي في السويد، ونص على إطلاق جميع الأسرى المقدر عددهم بـ 10 آلاف، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تنفذ سوى عمليات محدودة، بينما تعد تلك الخطوة التي جرت خلال هذين اليومين الأكبر على الإطلاق.
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