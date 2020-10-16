سول ترغب في تقديم اليابان معلومات بشأن المياه المشعة لمحطة (فوكوشيما) النووية

شددت كوريا الجنوبية على رغبتها في أن تقدم اليابان معلومات شفافة بشأن التخلص من المياه المستخدمة المشعة والمخزنة في المحطة المتضررة (فوكوشيما داي إتشي) للطاقة النووية.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أنها قد دعت الجانب الياباني إلى إبقاء التواصل مع المجتمع الدولي وإعطاء الأولوية القصوى لحماية البيئة المحيطة

وصحة الأشخاص.



وأضاف البيان أيضًا أن حكومة سول من شأنها منح الأهمية القصوى لحماية صحة الكوريين الجنوبيين وسلامتهم، مع مواصلة إيلاء اهتمام وثيق لآلية تعامل اليابان مع المياه المستخدمة المشعة، وأشارت إلى أنها ستسعى لاتخاذ إجراءات للتعاون مع المجتمع الدولي بشأن هذا الصدد.

Advertisements



وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها في

حال تم إطلاق المياه المستخدمة المخزنة في محطة "فوكوشيما داى إتشي" في البحر، محذرة من أن المياه قد تؤثر على بيئة البلاد المجاورة.



أما الحكومة اليابانية -من جهتها- قد أكدت في وقت سابق أنها تتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي بصورة مناسبة.



ومن المتوقع اتخاذ قرار رسمي خلال شهر أكتوبر الجاري بشأن الأمر وسيتم وضع حد لجدل دام سبع سنوات حول كيفية التخلص من المياه المستخدمة في تبريد محطة الطاقة التي عانت من الانهيارات الأساسية بسبب الكوارث.