سول ترغب في تقديم اليابان معلومات بشأن المياه المشعة لمحطة (فوكوشيما) النووية

شددت كوريا الجنوبية على رغبتها في أن تقدم اليابان معلومات شفافة بشأن التخلص من المياه المستخدمة المشعة والمخزنة في المحطة المتضررة (فوكوشيما داي إتشي) للطاقة النووية.
وصحة الأشخاص.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أنها قد دعت الجانب الياباني إلى إبقاء التواصل مع المجتمع الدولي وإعطاء الأولوية القصوى لحماية البيئة المحيطة
وأضاف البيان أيضًا أن حكومة سول من شأنها منح الأهمية القصوى لحماية صحة الكوريين الجنوبيين وسلامتهم، مع مواصلة إيلاء اهتمام وثيق لآلية تعامل اليابان مع المياه المستخدمة المشعة، وأشارت إلى أنها ستسعى لاتخاذ إجراءات للتعاون مع المجتمع الدولي بشأن هذا الصدد.
حال تم إطلاق المياه المستخدمة المخزنة في محطة "فوكوشيما داى إتشي" في البحر، محذرة من أن المياه قد تؤثر على بيئة البلاد المجاورة.
وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها في
أما الحكومة اليابانية -من جهتها- قد أكدت في وقت سابق أنها تتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي بصورة مناسبة.
ومن المتوقع اتخاذ قرار رسمي خلال شهر أكتوبر الجاري بشأن الأمر وسيتم وضع حد لجدل دام سبع سنوات حول كيفية التخلص من المياه المستخدمة في تبريد محطة الطاقة التي عانت من الانهيارات الأساسية بسبب الكوارث.
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