العراق تنفذ عملية تطيح بعوائل "داعشية" تسللت عبر الحدود مع سوريا

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على عوائل داعشية تسللت عبر الحدود مع سوريا من الجهة المحاذية لمحافظة نينوى.
الثاني لواء المشاة 66 من إلقاء القبض على عوائل داعشية تسللت عبر الحدود من سوريا بمحاذاة جبل سنجار غربي نينوى، وذلك ضمن جهودها لمراقبة وتأمين الحدود المشتركة مع سوريا ومتابعة المتسللين والقبض عليهم وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى".
وقال بيان للاستخبارات أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة، "إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وقوة من الفوج
وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية القت القبض على 14 فردا من النساء والأطفال دون مرافقة أولياء أمورهم الذين ينتمون لداعش والمتواجدين في معسكرات داعش بسوريا.
ولفت البيان إلى أنه تم تسليم المتسللين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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