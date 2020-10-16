بكين تدعو واشنطن لاحترام العلم والحقائق بشأن منشأ وباء كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، إنه يجب على السياسيين الأمريكيين أن يدركوا أن احترام العلم والحقائق هو السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح الشعب الأمريكي والتغلب على وباء كورونا (كوفيد-19).
ستواصل العمل على تطبيق إجراءات الوقاية من الوباء والسيطرة عليه دون تراخ، ولن تضيع النتائج التي تحققت بشق الأنفس.
وأضاف جيان في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي تعليقا على اتهامات أمريكية للصين بشأن منشأ فيروس كورونا، أن الصين
جيان أن بلاده ستواصل بثبات اتباع استراتيجية انفتاح متبادلة المنفعة ومربحة للجميع، والعمل مع الدول الأخرى لتوسيع المصالح المشتركة وتقاسم فرص التنمية من خلال التعاون.
وحول انطلاق النسخة 128 من معرض الاستيراد والتصدير الصيني، المعروف باسم معرض كانتون، عبر الإنترنت في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين أمس، أكد
وأشار جيان إلى أن معرض كانتون منصة مهمة للصين لتطبيق سياسية الانفتاح وتعزيز التجارة الدولية، وأن تنظيم المعرض مستمر منذ تأسيسه قبل 63 عاما، ما عزز بشكل فعال التعاون والتبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين وبلدان العالم الأخرى وتطوير اقتصاد دولي مفتوح.
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