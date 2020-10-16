العراق: تسجيل 3501 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، 3 آلاف و501 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد و56 حالة وفاة.
العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونين و588 ألفًا و780 عينة.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أنه تم فحص 20 ألفًا و4 عينات في كافة المختبرات المختصة في
الشفاء إلى 353 ألفًا و962 حالة بنسبة شفاء 84.2%.
وأضافت أنه تم تسجيل 3210 حالات شفاء اليوم؛ ليصل إجمالي حالات
وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 420 ألفًا و303 حالات منها 56 ألفًا و199 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و490 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 10 آلاف و142 حالة.
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