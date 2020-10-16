بعد الجدل الذي أثاره.. دعم الفنانين يصل إلى البرلمان والنواب يناقشون معايير توزيعه

بعد الجدل، الذي أثاره موضوع دعم وزارة الثقافة والشباب والرياضة للفنانين في ظل الجائحة، يستعد البرلمان لمناقشة هذا الموضوع، بطلب من فرق نيابية.

وحسب ما أعلنه مجلس النواب، اليوم الجمعة، فإن لجنة التعليم والثقافة والاتصال ستناقش برنامج دعم الفنانين، وبصفة خاصة المعايير، التي تم تبنيها في توزيع هذا الدعم بطلب من فريق العدالة والتنمية.

كما أن اللجنة ستتدارس المعايير والأسباب الكامنة وراء إقصاء عدد من الأسماء الفنية من الدعم الاستثنائي للوزارة، بطلب من الفريق الحركي، ومناقشة المعايير المعتمدة لدعم المشاريع الفنية بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة.

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وخلال الاجتماع ذاته، ينتظر أن تناقش اللجنة البرلمانية خطة الحكومة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا على القطاع الثقافي، وأفق استئناف الأنشطة الثقافية، والفنية في البلاد بعد التوقف الطويل جراء الجائحة.

يذكر أن دعم الحكومة للفنانين، قبل أيام، أثار الكثير من الجدل، بين من يراه ضروريا لاستمرار النشاط الفني، ومن يرى أن ظروف الجائحة تستدعي توجيه الدعم العمومي نحو قطاعات أكثر تضررا.

وفي السياق ذاته، بدأت أصوات العاملين في المجال الفني تتعالى للمطالبة بخطة جديدة لإعادة الحياة لهذا القطاع، بعد توقف نشاطه منذ سبعة أشهر، بسبب كورونا، مع مطالب بتوسيع لائحة الأنشطة المسموح بها، لتشمل افتتاح قاعات السينما، والعروض الفنية.