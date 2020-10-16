الشرطة تطلق النار في الدارالبيضاء- التفاصيل

أفادت السطات الأمنية، اليوم الجمعة، أن مقدم شرطة، يعمل في فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن الحي الحسني في مدينة الدارالبيضاء، استعمل سلاحه الوظيفي، بشكل تحذيري، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي قاوم عناصر الشرطة، وعرض أمنهم، وسلامتهم الجسدية لخطر جسدي بمشاركة عدد من الأشخاص من معارفه، وفق رواية الأمن.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة القضائية كانت قد انتقلت، مساء أمس إلى حي الألفة في منطقة الحي الحسني، من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث، لتورطه في ارتكاب جرائم مقرونة بالعنف، إذ أبدى عدم الامتثال، ومقاومة عنيفة لعناصر الشرطة، مدعوما بعدد من أقربائه، ومعارفه، الأمر الذي تسبب في تعرض مقدم شرطة من عناصر الدورية لإصابة جسدية، اضطرته إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، مكنت من دفع الخطر، الناتج عن هذا الاعتداء، وتوقيف المشتبه فيه.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث، والتحريات من أجل تحديد هوية باقي المتورطين في هذا الاعتداء في أفق توقيفهم، وتقديمهم أمام العدالة.