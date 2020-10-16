الموقف الوبائي.. تسجيل 3501 اصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 3501 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغ 3501، فيما تماثل 3210 حالات للشفاء من الوباء"، مبينة أن "عدد حالات الوفاة بلغت 56".

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