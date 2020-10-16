عملية استخبارية تطيح بعوائل 'داعشية' تسللت عبر الحدود مع سوريا

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على عوائل لارهابيي داعش تسللت عبر الحدود مع سوريا من الجهة المحاذية لمحافظة نينوى.



وقال بيان للاستخبارات تلقته الخليج 365، انه "ضمن جهودها لمراقبة وتامين الحدود المشتركة مع سوريا ومتابعة المتسللين والقبض عليهم وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٦٦ من القاء القبض على على عوائل داعشية تسللت عبر الحدود من سوريا بمحاذاة جبل سنجار غربي نينوى".

واشار البيان الى ان "القوات الامنية القت القبض على ١٤ شخص من النساء والأطفال دون مرافقة اولياء امورهم الذين ينتمون لداعش والمتواجدين في معسكرات داعش بسوريا".

ولفت البيان الى انه "تم تسليم المتسللين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".