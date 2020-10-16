من أرمينيا إلى قبرص.. "جبهة" دبلوماسية بوجه تدخلات أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت اليونان وأرمينيا، الجمعة، من أن تدخلات تركيا تثير مخاوف دولية بشأن الصراع حول إقليم ناغورني قره باغ، والنزاع شرق المتوسط، وتقوض جهود التسوية الأممية لأزمة قبرص.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزراء خارجية كل من اليونان نيكوس ديندياس، وأرمينيا زهراب مناتساكانيان، وقبرص نيكوس كريستودوليديس.



ونقل إعلام دولي عن ديندياس ومناتساكانيان، قولهما في بيان مشترك عقب المؤتمر، إن التدخل التركي في صراع قره باغ يثير مخاوف جدية على الصعيد الدولي.



كما أعربا عن قلقهما بشأن خرق الهدنة في الإقليم المتنازع عليه بين يريفان وباكو، مشددين على ضرورة احترام وقف إطلاق النار.



وحذرا من أن أنقرة تقوض، بشكل منهجي، جهود الأمم المتحدة من أجل تسوية شاملة لأزمة قبرص.



عقوبات على تركيا

في غضون ذلك، تواصل اليونان وقبرص الضغط على الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ رد فعل حازم إزاء أعمال التنقيب التركية في البحر المتوسط.

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وجاءت التحركات باليوم الثاني للقمة الأوروبية المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عقب استئناف أنقرة عمليات المسح.



من جانبه، أعرب رئيس وزراء سلوفينيا جانيز جانزا، في تصريحات إعلامية، عن أمله بتقديم الدعم بقوة وبالإجماع لليونان وقبرص في مواجهة أحدث الاستفزازات التركية.



ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إمهال تركيا حتى أوائل ديسمبر كانون الأول المقبل، قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية.



وأثارت الاستفزازات التركية بإرسال سفينة أخرى إلى المنطقة الاقتصادية لقبرص اغضب البلد الأخير العضو في الاتحاد الأوروبي.



ورأى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن "تركيا لا تزال مصممة على سلوكها الاستفزازي والعدواني".

