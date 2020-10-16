استسلام 3 عناصر من الشباب الإرهابية جنوبي الصومال

أعلن الجيش الصومالي، الجمعة، استسلام 3 عناصر من الشباب الإرهابية بمحافظة "غدو" جنوبي البلاد.

وقال، في بيان، نشره موقع إذاعة صوت الجيش: "استسلم 3 عناصر من الشباب للقوات الصومالية المتمركزة في مدينة بلد حاو الحدودية مع كينيا".

وأوضح أن عنصرين من المستسلمين الثلاثة كانا يحملان معا سلاحهما.

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وأشار العناصر الثلاثة إلى أن "الحركة تشهد تناحرا شديدا بلغ مرحلة جديدة تستهدف القيادات الإرهابية فيما بينهم"، وفق البيان.

وغالبا ما تحدث الاستسلامات في صفوف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة عند ازدياد الضغوط العسكرية عليها.



ويملك جميع العناصر المنتمية للتنظيمات الإرهابية بالصومال "عفوا رئاسيا مسبقا" بحق الاستسلام الطبيعي للسلطات الأمنية وإلقاء السلاح بشرط عدم العودة للجبهات مرة أخرى، والخضوع لبرنامج حكومي بإعادة تأهيلهم قبل اندماجهم في المجتمع.

وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الحكومة في الصومال منذ ما يزيد على عقد كامل، وتقترف جميع أنواع الجرائم بحق الإنسان.