دخان في البحر الأسود.. هل يطبع أثره على علاقة واشنطن بأنقرة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر تسجيل مصور محلي حصلت عليه رويترز إطلاق صاروخ، الجمعة، على ساحل تركيا المطل على البحر الأسود، حيث من المتوقع أن يختبر الجيش منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

ويظهر التسجيل، الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية، عمودا رفيعا من الدخان يرتفع نحو السماء.

وفي الأيام الماضية أصدرت تركيا تنبيها يقيد المرور عبر المجال الجوي وفي المياه قبالة المنطقة الساحلية لإجراء اختبارات الإطلاق.

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وقد تثير اختبارات منظومة إس-400، إذا حدثت، توترا بين تركيا والولايات المتحدة التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي.

ويدفع الكونجرس الأمريكي باتجاه فرض عقوبات على تركيا، بسبب المنظومة، بينما تتبنى إدارة الرئيس دونالد ترامب نهجا أكثر حذرا في تعاملها مع الملف رغم انتقادات علنية.

وتبدو مخاوف حلفاء أنقرة الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي أكثر عمقا خاصة في ضوء انتقادات متواصلة لمسلك تركيا المزعزع للاستقرار في المنطقة.