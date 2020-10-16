أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يقفز 5 جنيهات جديدة

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، محققة قفزة سعرية عن أسعار ختام تعاملات الخميس، وحقق عيار (21) زيادة قدرها 5.21 جنيه، كما ارتفع عيار (24) بنحو 6 جنيهات عن تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) في مستهل تعاملات الجمعة لدى السوق المصرية 961.70 مقابل 955.75 جنيه عند إغلاق الخميس، وسعر جرام الذهب عيار (21) سجل 841.49 مقابل 836.28 جنيه، محققا زيادة 5.21 جنيه عن سعر ختام تعاملات الخميس.

ولحق سعر جرام الذهب عيار (18) بركب ارتفاع الأسعار مسجلا 721.27 مقابل 716.81 جنيه بزيادة 4.46 جنيه عن سعر إغلاق أمس.

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أسعار الذهب منخفض التكلفة

سجل سعر جرام الذهب عيار (14) في مصر خلال مستهل تعاملات الجمعة، 560.99 مقابل 557.52 جنيه بزيادة قدرها 3.47 جنيه عن سعر إغلاق الخميس.

وجاء سعر جرام الذهب عيار (12) عند مستوى 480.85 مقابل 477.87 جنيه وسعر جرام الذهب عيار (10) سجل في مستهل تعاملات اليوم الجمعة لدى السوق المصرية 400.71 مقابل 398.23 جنيه.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، ليسجل 6731 جنيها مقابل 6690 جنيها عند إغلاق تعاملات الخميس، محققا زيادة قدرها 41.92 جنيه.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر 29,907 جنيهات مقابل 29,742 جنيها عند إغلاق التعاملات أمس، وسعر كيلو الذهب سجل 961,547 مقابل 956,076 جنيها أمس.