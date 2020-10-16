بعد 30 أسبوعا من المنع.. صلاة الجمعة تعود إلى مساجد الرباط -صور

تصوير- عبد الله آيت شريف

غصت المساجد المفتوحة بمدينة الرباط، ظهر اليوم، بالمصلين لإقامة شعائر صلاة الجمعة للمرة الأولى بعد 30 أسبوعا من المنع الذي اتخذ أواخر شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشهدت مساجد العاصمة المعنية بقرار عودة صلاة الجمعة، صباح اليوم، عمليات تنظيف وتعقيم لمختلف مرافقها في انتظار استقبال المصلين.

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وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عودة إقامة صلاة الجمعة بعد توقيفها، منذ أزيد من سبعة أشهر.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إنه تقرر الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى 10 آلاف مسجد، وإقامة صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من اليوم.