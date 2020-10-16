رسميا.. مصر تستضيف نهائي الأبطال في حال تأهل فريق مغربي لنهائي

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا، إذا تأهل فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية.

وقرر “الكاف” إقامة قرعة لتحديد ملعب نهائي الأبطال في حال تأهل فريقين من دولتين مختلفتين، قبل يوم واحد على انطلاق مباريات ذهاب ربع النهائي، والتي تجمع كلا من الوداد الرياضي أمام الأهلي، والرجاء أمام الزمالك المصري، وفي حال تأهل فريقين من البلد ذاته، فستجرى مباراة النهائي على أرضهما.

ويستضيف فريق الوداد الرياضي نادي الأهلي المصري، مساء غدٍ السبت، فيما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 23 أكتوبر، فيما يلتقي الرجاء البيضاوي والزمالك المصري، مساء الأحد المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 24 من الشهر الجاري.

ولم تتقدم أي من الدول بطلب لاستضافة النهائي، ما جعل الاتحاد الإفريقي يجري قرعة بين مصر والمغرب، لتحديد مستضيف المباراة النهائية.