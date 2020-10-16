إصابات كورونا عالمياً تقترب من 39 مليوناً



بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 38 مليونا و 925 ألفا و204 حالات حتى الساعة 14:7 اليوم الجمعة بتوقيت كرنتش. ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء فأن عدد الوفيات حول العالم جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" بلغ مليونا و98 ألفا و378 حالة.



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