اتبعي هذه القواعد لتحافظي على جمالك أثناء نومك

2. الاستلقاء على الظهر. فهذا يحفز وينشط الدورة الدموية ويمنع احتكاك أنسجة البشرة بقماش الوسادة، ما يعني أنه يساهم في الحفاظ على جمالها وإشراقها وصحتها.
3. انتقاء وسادة منتفخة قليلاً لأن هذا يساهم أيضاً في تحفيز عملية الإدرار الليلي ما يمنع ظهور الانتفاخ تحت العينين.
ومن الضروري أيضاً الانتباه إلى أهمية خطوات أخرى منها تبديل أغطية الوسادة والفراش مرتين أسبوعياً منعاً لتجمع البكتيريا الضارة التي يمكن أن تلحق الأذى بالبشرة عليها. كذلك من الأفضل عدم النوم في غرفة ذات هواء جاف.
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