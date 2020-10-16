مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

2020-10-16 | 14:08
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار مصر لاستضافة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، للنسخة الجارية، وذلك خلال القرعة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة.
ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء المغربيين، يومي السبت والأحد، على الترتيب، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتهما على ملعب مركب محمد الخامس.
ووضع الاتحاد الإفريقي 3 سيناريوهات لبطلي المباراة النهائية، وهي أن يكون النهائي بين فريقين مصريين والثاني أن يكون طرفي النهائي بين فريقين من المغرب، والسيناريو الثالث أن يكون بطل من مصر وآخر من المغرب، وفي هذه الحالة ستستضيف مصر المباراة النهائية، بعدما وقع عليها الاختيار في القرعة التي أجريت صباح اليوم الجمعة.
وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشرح الظروف الاستثنائية التي تُقام بها البطولة هذا العام، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف نشاط كرة القدم في العالم لأكثر من 3 أشهر قبل استئناف المنافسات الرياضية مرة أخرى.
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