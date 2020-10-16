مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 6 تشرين الثاني المقبل، حيث كان الاختيار بين مصر والمغرب لاستضافة المباراة النهائية.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء المغربيين، يومي السبت والأحد، على الترتيب، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتهما على ملعب مركب محمد الخامس.



ووضع الاتحاد الإفريقي 3 سيناريوهات لبطلي المباراة النهائية، وهي أن يكون النهائي بين فريقين مصريين والثاني أن يكون طرفي النهائي بين فريقين من المغرب، والسيناريو الثالث أن يكون بطل من مصر وآخر من المغرب، وفي هذه الحالة ستستضيف مصر المباراة النهائية، بعدما وقع عليها الاختيار في القرعة التي أجريت صباح اليوم الجمعة.

وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشرح الظروف الاستثنائية التي تُقام بها البطولة هذا العام، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف نشاط كرة القدم في العالم لأكثر من 3 أشهر قبل استئناف المنافسات الرياضية مرة أخرى.

