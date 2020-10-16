أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الجمعة، إلقاء القبض على "مُهرّب" بحوزته مخدرات بكمية 3.5 كيلوغرام في محافظة البصرة. وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال التوجيهات المستمرة من قبل المراجع بصدد القضاء على عمليات تهريب المخدرات والحد منها، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات حرس الحدود من القاء القبض على أحد المتهمين المهربين من إحدى دول الجوار في منطقة الفاو الجنوبي بمحافظة البصرة وبالجرم المشهود".



وأضافت أن المتهم "بحوزته ثلاثة كيلوغرامات ونصف من مادتي الكريستال والحشيشة المخدرة"، مبينة أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعته لأكثر من ثمانية أيام والإطاحة به بكمين محكم حيث تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 'مُهرّب' بحوزته مخدرات بكمية 3.5 كيلوغرام في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.