الكاظمي يعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة وفاة الرسول

أعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة وفاة الرسول. وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، وتلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الكاظمي "وجّه شكره وتقديره الى الأجهزة الأمنية، من قوات الشرطة والجيش والحشد الشعبي، والوزارات والدوائر الخدمية، والحكومات المحلية، وكل الفعاليات الاجتماعية والتنظيمية التي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بمراسم وفاة الرسول (ص)".



وأشار البيان إلى "تضافر جهودها في مساعدة مئات الآلاف من الزائرين بإحياء ذكرى رحيل منقذ البشرية الرسول الاعظم (ص) من دون حوادث تذكر".

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