قلق أروربي إزاء بناء 4900 وحدة استيطانية بالضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت دول أروربية، الجمعة، عن قلقها إزاء قرار إسرائيل المضي قدما في بناء 4900 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.
وعبر بيان مشترك من المتحدثين باسم وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، عن القلق البالغ إزاء قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في بناء 4900 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.
وأكد البيان أن هذه الخطط تقوض جهود بناء الثقة بين الطرفين الرامية لاستئناف الحوار.
وجاء في البيان: "نطالب لذلك بوقف فوري لبناء المستوطنات، وكذلك وقف الإخلاءات القسرية وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية".
وكان ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد انتقد من قبل خطط إسرائيل.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن حل الدولتين مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وكالة حكومية إسرائيلية، الخميس، أن إسرائيل تخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وقال متحدث باسم مكتب الاتصال الإسرائيلي الرئيسي مع الفلسطينيين (كوجات) إن هناك 3212 وحدة حصلت على مستويات مختلفة من الموافقة.
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