طائرة ثانية تقل أسرى محررين تصل عدن

الخليج 365الجمعة 2020/10/16 03:25 م بتوقيت أبوظبي
وصلت، الجمعة، الطائرة الثانية التي تقل أسرى الحكومة اليمنية المحررين إلى مطار عدن في إطار عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة برعاية الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم.
واستكمل اليمن، الجمعة، عملية تبادل الأسرى، حيث قال مدير مطار عدن إن إجمالي عدد المُفرج عنهم اليوم في عملية تبادل الأسرى يبلغ 353 أسريا.
ووصل 151 أسيرا محررا إلى العاصمة المؤقتة عدن، فيما نقلت طائرات الصليب الأحمر عناصر الحوثي إلى صنعاء.
وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلنت، الخميس، عن وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية من بينهم 19 أسيراً سعودياً و4 أسرى سودانيين.
وتوصلت الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي لاتفاق براعية أممية عام 2018 تضمن الشروع في تبادل الأسرى، لكن المراوغات الحوثية عطلت دخوله حيز التنفيذ.
وكانت تقارير حقوقية، قد كشفت عن عديد من الانتهاكات الممارسة بحق الأسرى من قبل المليشيات الحوثية، جراء عمليات التعذيب المنتظمة والممنهجة في سجون الحوثيين.
ووثقت منظمات معنية بالأسرى والمختطفين، ممارسات الحوثيين، مؤكدة أن الآلاف من القابعين في معتقلات الانقلابيين، تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني، والحرمان من حقوقهم الأساسية، بطريقة مخالفة لأدنى حقوق الإنسان.
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