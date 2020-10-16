هبدو وتسريبات هيلارى.. ناشط وداعش وبينهما "توكل" و"وضاح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من مستر هبدو يقدمها أكرم القصاص حول تسريبات هيلارى كلينتون، وما تضمنه بريدها الإلكتروني من تفاصيل وإسرار يشيب لهولها الولدان فى بريدها بعد قرار رفع الغطاء عن البريد الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بما يتضمنه من أسماء لمن قبضوا ومن تمولوا، ومن تربحوا من العمل الثوري المخصوص، وكيف تدخل هيلارى وأوباما فى التحالف مع الإرهابيين، والدفع نحو عملية تفكيك الدول وهدمها وتكشف تسريبات البريد الخاص بهيلارى كيف كان شعار دعم الديمقراطية، يعنى دعم وتمويل زعماء الحراك الساكن فى الربيع والصيف أوكازيون التمويل والقبض . Advertisements كما يفسر مستر هبدو كيف حصلت توكل كرمان على جائزة نوبل بدعم وتصفيق من هيلارى تكريما لها على خراب اليمن السعيد، وتحويله إلى التعاسة. وكيف تحالفت هيلارى مع وضاح خنفر مدير الجزيرة السابق وعراب وتاجر المواقع المضروبة ومنصات إطلاق الشائعات من مواقع الفبركة. وأسرار تنظيم خنفر سميدع لنشر الحروب الأهلية من اجل الديمقراطية ودور قطر وتركيا فى تحالف حرق وتدمير بدلا من دعم التغيير وكيف فرشت هيلارى الأرض واستخدمت بعض النشطاء ليتاجروا في الثورة والتغيير بتمويل قطري من اجل تمهيد الأرض للإخوان تمهيدا لداعش مثلما فعلت في سوريا وليبيا.

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