وصول 95 ألف طن بضائع استراتيجية ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في حركة السفن وشحن وتداول البضائع والحاويات، وبلغ عدد السفن على الأرصفة 38.
وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى دخول وخروج 10 آلاف و635 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحول حركة الشحن والتفريغ، أوضح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إنه جرى وصول 95 ألف و790 طن بضائع استراتيجية من الخارج، فيما جرى تصدير 24 ألف و830 طن بضائع إلى الخارج.
وأشار الغندور، إلى أن عدد الحاويات الصادرة بلغ 958، والواردة 2801، مؤكدًا أن الإدارات المختصة تتخذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج البضائع بيسر وأمان.
يشار إلى أن إجمالي البضائع المتداولة، اليوم، بلغ 158 ألف و120 طن.
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