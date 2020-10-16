ضبط أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بمستشفى خاص في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية ومباحث التموين، اليوم الجمعة، حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والدوائية ومحال بيع المستلزمات الطبية بكفر صقر وههيا.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية داخل أحد المستشفيات الخاصة بكفر صقر.

كما جرى ضبط مخالفات دوائية أخرى بمحل مستلزمات طبية بمدينة ههيا، بينها أدوية مُدرجة جدول مُخدرات، ومستلزمات طبية دون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة منتهية الصلاحية.

وبلغت الكمية المضبوطة 474 عبوة دواء، فيما تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.