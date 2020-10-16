وزير الخارجية الإماراتي يتلقى لقاح كورونا الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - أبو ظبي - (د ب أ):

تلقى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد اللقاح ضد فيروس كورونا، بعد شهر من إقرار الإمارات العربية المتحدة الاستخدام الطارئ للقاح من تطوير شركة صينية للعاملين على الخطوط الأمامية.

ونشر عبد الله صورة لنفسه عبر تويتر رافع الإبهام بينما يبدو أن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية يعطيه حقنة اللقاح.

وكتب الوزير "التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية"، على حد قوله، مضيفا وسم للمنشور يقول "#تم التطعيم".

Advertisements

يشار إلى أن عبدالله وهو شقيق ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، هو أحدث مسؤول إماراتي يتلقى التطعيم في الأشهر الماضية.

وقالت وزارة الصحة الشهر الماضي إن نحو 31 ألف شخص كانوا قد تطوعوا للمشاركة في التجاربة، مضيفة أنه لم يتم تسجيل آثار جانبية حادة حتى الآن.

وسجلت دولة الإمارات أكثر من 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.