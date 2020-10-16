مسؤولة بالبنك الدولي تحذر من تحول جائحة كورونا لأزمة مالية كبيرة

حذرت "كارمن رينهارت" كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي اليوم الجمعة، من تحول جائحة فيروس "كورونا" إلى أزمة اقتصادية كبيرة، مشيرة إلى احتمالية حدوث أزمة مالية بسبب التداعيات التي تفرضها.
لكنها تتحول إلى أزمة اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي.
وقالت "رينهارت" في مقابلة مع تليفزيون وكالة "بلومبرج"، إن جائحة "كورونا" لم تتسبب في أزمة مالية عند بدايتها
وأكدت المسؤولة بالبنك الدولي أنه لا يزال هناك طريق طويل للمضي قدما فيه على هامش تلك الأزمة.
انخفاض العائدات هي في النهاية لعبة محصلتها صفر عندما يفعلها الجميع، أوضحت "راينهارت": "هذه حرب، وخلال الحروب تمول الحكومات نفقاتها الحربية كيفما أمكنها وهناك الآن احتياجات ماسة".
وردا على سؤال عما إذا كانت البنوك المركزية تشتري السندات للحفاظ على
وجاءت تصريحات "راينهارت" بعد موافقة دول مجموعة العشرين على تمديد إعفاء الدول الفقيرة من سداد مدفوعات الديون حتى نهاية النصف الأول من 2021، وذلك رغم طلب البنك الدولي تمديد الإعفاء حتى نهاية العام المقبل.
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