بولندا تسجل أعلى زيادة يومية في الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا

سجلت بولندا، أعلى زيادة يومية في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعدما توفي 132 شخصا بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة البولندية - حسبما

نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم /الجمعة/ - إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد حتى الآن وصل إلى 3 آلاف و440 حالة.



كما سجلت البلاد 7 آلاف و705 إصابات جديدة بالفيروس؛ لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات 157 ألفا و608 إصابات.



وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، دخل في حجر صحي يوم الثلاثاء الماضي بعد مخالطته لشخص مصاب بالفيروس.