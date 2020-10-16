سفير أوكرانيا في أمريكا: تعزيز الشراكة بين كييف وواشنطن بغض النظر عن نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية

قال سفير أوكرانيا لدى الولايات المتحدة فولوديمير يلتشينكو، إنه سيتم الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وكييف وزيادة دعم أمريكا للشعب الأوكراني بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم /الجمعة/ -"لا يهم من الذي سيتولى رئاسة البيت الأبيض أو الحزب الذي يمثله "جمهوري أو ديمقراطي" ولا يهم إذا كان يخضع لسيطرة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فاليوم عندما تواجه أوكرانيا أكبر التحديات في تاريخها المعاصر، يظل دعم أمريكا وتوافق الآراء بين جميع الأطراف قويًا".
وأضاف يلتشينكو، في تصريحات نقلتها وكالة
وأعرب السفير الأوكراني، عن امتنانه للجانب الأمريكي لموقفه القيادي في الحفاظ على الوحدة عبر عبر المحيط الأطلسي وزيادة الضغط على روسيا، داعيًا إلى ضرورة إبقاء العقوبات الدولية ضد روسيا حتى تغادر إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم.
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