روسيا والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع والتسوية السياسية في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع القائمة بأعمال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، عملية السلام ووقف إطلاق النار في الدولة الشرق أوسطية.
واسعة من القضايا المتعلقة بالتطورات في ليبيا بعمق، ولوحظ بارتياح استمرار وقف الأعمال العدائية منذ أربعة أشهر".
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة، أن "لافروف استقبل وليامز التي تقوم بزيارة عمل لروسيا أمس، وبحث الجانبان مجموعة
السياسي الليبي في تونس.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الدولية المنسقة بقيادة الأمم المتحدة لتعزيز المفاوضات بين الليبيين كما أطلعت ويليامز، الوزير الروسي على الاستعدادات لمنتدى الحوار
وأشاد الدبلوماسيان بالاتصالات الليبية الداخلية التي جرت في سبتمبر وأكتوبر في مونترو السويسرية وبوزنيقة المغربية والغردقة في مصر، وكذلك اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف.
بدوره، أكد لافروف مجددًا التزام روسيا بمواصلة تعزيز المزيد من التقارب بين الأطراف الليبية المتصارعة بهدف نهائي يتمثل في تشكيل هيئات دولة موحدة في ليبيا بناءً على قرارات مؤتمر برلين للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2510.
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