الصحة الروسية: بدء إعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن السلطات الصحية بدأت بإعداد قوائم المواطنين الروس للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا .



وقال موراشكو - في تصريح اليوم الجمعة - "لم يتلق اللقاح حتى اليوم أي مواطن روسي باستثناء من شارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بانتظار أن تنتهي مرحلة التصنيع اللازمة

للبدء بالتطعيم الشامل للراغبين وتوفير كميات قادرة على تغطية الحاجة المحلية".



وأضاف: "أنه من المنتظر أن يبدأ التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا بنهاية نوفمبر المقبل"، موضحا أن مصنعي الدواء أكدوا أن إنتاج اللقاح بكميات كبيرة سيبدأ بحلول شهر نوفمبر المقبل، مشددا على

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أهمية تجهيز قوائم للفئات التي يجب تطعيمها.



كان مدير مركز "جاماليا"، لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبرج، قد أعلن في وقت سابق أنه في حالة نجاح التطعيم الجماعي، فإن انتشار فيروس كورونا في روسيا سيتوقف بحلول نوفمبر 2021.



وأشار إلى أنه بحلول نهاية هذا الخريف من المقرر زيادة إنتاج اللقاح المحلي إلى نحو 6 ملايين جرعة شهريا، وهو ما سيسمح بتطعيم ما بين 70 و80% من الروس في غضون 9-12 شهرا.