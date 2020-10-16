ليبيا تُسجل 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم /الجمعة/ تسجيل 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن المركز قوله، إنه تماثل للشفاء 377 مصابا، في حين توفى 18 آخرين . إنه تماثل للشفاء 377 مصابا، في حين توفى 18 آخرين . Advertisements وينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏ عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

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