الصحة الإماراتية: 1412 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 112 الفا و849

إصابة .



وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/، اليوم/الجمعة/ - أنه تم تسجيل وفاة 3 مصابين وذلك

من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا .

ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات جراء الفيروس إلى 455 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1618 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 104 آلاف و943 حالة .

