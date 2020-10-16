الصحة الإماراتية: 1412 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 112 الفا و849إصابة .
من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا .
وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/، اليوم/الجمعة/ - أنه تم تسجيل وفاة 3 مصابين وذلك
ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات جراء الفيروس إلى 455 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1618 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 104 آلاف و943 حالة .
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