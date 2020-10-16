رئيسة وزارء فنلندا تغادر قمة الاتحاد الأوروبي للاشتباه في إصابتها بكورونا المستجد

غادرت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، معلنة بقائها في العزل الذاتي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ضدفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد شكوك حول إصابتها بالفيروس التاجي.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم /الجمعة/ - أن قمة الاتحاد الأوروبي تعقد حاليا لتكثيف المفاوضات مع بريطانيا حول اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
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