قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، اليوم الجمعة، إن صبر أوروبا على ما يبدو بدأ ينفد بسبب تجدد عدوان تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.
مصداقيتها وشعرت الدول التي اعتقدت بأن تركيا ستفعل ما تعهدت به، بتناقض أنقرة عقب التطورات والاستفزازات التي قامت بها مؤخرًا .
وأضاف بيتساس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن المناخ السائد يشير إلى أن تركيا أثبتت عدم
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الحكومة اليونانية بعدما دعت فرنسا وألمانيا أنقرة إلى وقف
وأوضح المتحدث أن أثينا تسعى إلى فرض مجموعة من الإجراءات والعقوبات لكي تدرك تركيا أن أوروبا تعتزم فرض عقوبات عندما ترى أن هذا ضروري، وذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ولفت بيتساس إلى أنه بعيدًا عن أوروبا، يتعين على الولايات المتحدة وروسيا أن يدينا تصرفات تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحكومة اليونانية: تركيا استنفدت صبر أوروبا بأعمالها الاستفزازية في شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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