عاجل.. فرنسا توجهة تهمة تشكيل عصابة إجرامية إلى الرئيس السابق ساركوزي

أعلنت السلطات القضائية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن توجيه تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن النيابة العامة وجهت التهمة المذكورة إلى ساركوزي في قضية تتعق بتمويل النظام الليبي لحملته الإنتخابية. ويواجه الرئيس الفرنسي السابق بشبهات تلقيه أموالاً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، خلال حملته الانتخابية عام 2007.

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