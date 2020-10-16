وصية اليوسفي.. تحويل بيته إلى متحف مفتوح ونقل أمواله إلى مؤسسة متاحف المغرب

أوصى الوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، قبل وفاته، بتحويل بيته إلى متحف مفتوح، ونقل إرثه المادي إلى مؤسسة المتاحف.

وقال أعضاء في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن زوجة اليوسفي توجهت، قبل أيام، رفقة عباس بودرقة، وحمزة كديرة، إلى مكتب الموثق إدريس مياج في الدارالبيضاء لتوثيق وصية زوجها الراحل.

وأوضح المصدر ذاته أن ملخص وصية اليوسفي، أن تتصرف زوجته في أملاكه إلى حين انتقالها إلى جوار ربها، وبعدها تتحول الشقة بأثاثها، وما تتضمنه من وثائق، وكتب، ومقتنيات إلى متحف مفتوح للزوار، وينقل إرثه المادي من أموال متبقية في حسابه إلى مؤسسة متاحف المغرب.

يذكر أن الوزير الأول الأسبق، عبد الرحمان اليوسفي، توفي، بداية شهر يونيو الماضي، في مدينة الدارالبيضاء، واقتصر تشييعه على عدد قليل من الشخصيات، وأفراد عائلته، بسبب تدابير الحجر الصحي.