ترامب يراجع موافقه ويؤكد أنه سيقبل بنتائج الانتخابات إذا أظهرت خسارته.. لكن بشرط

تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن موقفه السابق بشأن عدم قبوله بنتائج الانتخابات في حال خسارته، مبديا موقفا جديدا خلال مقابلة حديثة له.

وقال ترامب إنه سيقبل انتقال السلطة في البلاد سلميا، في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية، المقررة في 3 نونبر المقبل، لكنه اشترط لذلك أن تكون تلك الانتخابات “نزيهة”.

وكان واضحا في مقابلة لترامب، مساء أمس الخميس، مع محطة “إن بي سي” التلفزية المحلية من ميامي، في فلوريدا، أنه يستمر بإلقاء شكوك حول النتائج، موجها اتهامات إلى إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما بـ”التجسس على حملته الانتخابية”.

وقال ترامب: “نعم سأقبل انتقالا سلميا للسلطة، ولكن أريد أن تكون انتخابات نزيهة، وكذلك يريد الجميع.. عندما أرى الآلاف من أوراق الاقتراع ملقاة في القمامة، ويصدف أنها تحمل اسمي، فأنا لست سعيدا بذلك”.

وتابع ترامب: “أريد أن تكون الانتخابات نظيفة، وأشعر حقا بأننا سنفوز، ولكن أريد أن يكون ذلك نظيفا.. انتقال سلمي بالطبع أريد ذلك، ولكن من ناحية المبدأ لا أريد انتقالا؛ لأنني أريد الفوز”.

وكان من المفترض أن يتواجه المرشحان الجمهوري، والديمقراطي، مساء أمس، في مناظرتهما الثانية، لكنها ألغيت بعدما رفض ترامب المشاركة فيها، إثر قرار المنظمين تحويلها إلى مناظرة افتراضية، بسبب إصابته بكورونا.

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وبدلا من أن يتناظرا وجها لوجه، أو عبر شاشة، اختار المرشحان الجمهوري، والديمقراطي، أن يردا على أسئلة الناخبين مباشرة على الهواء، لكن كلا منهما على محطة تلفزية مختلفة.

ومن المقرر إجراء المناظرة الرئاسية الثالثة في 22 أكتوبر في مدينة ناشفيل في ولاية تنيسي.

وأشار ترامب إلى أنه ندد بالتفوق الأبيض لسنوات عديدة، ولكنه، أخيرا، كان هو أول سؤال يطرح عليه، وعلى العكس لم يطرح أحد على منافسه –بايدن– سؤالا عما إذا كان يدين جماعة “أنتيفا” اليسارية المتطرفة.

وتابع بأن الجماعات اليسارية المتطرفة تحرق المدن التي يديرها الديمقراطيون على وجه التحديد، وفق قوله.

وكان ترامب قد تعرض لانتقادات حادة خلال المناظرة الرئاسية الأولى؛ بسبب عدم إجابته بشكل واضح عما إذا كان يدين التفوق الأبيض في بلاده أم لا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بايدن يتفوق بعشر نقاط على ترامب على الصعيد الوطني، لكن تقدمه في بعض الولايات الرئيسية ضئيل، بحسب الاستطلاعات.