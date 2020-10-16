5 دول أوروبية تدين بناء المستوطنات في الضفة الغربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:12 مساءً, 16 أكتوبر 2020 م أدانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا اليوم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تقوّضُ جهودَ السلام في المنطقة.

وأفادَ بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية هذه الدول الخمس بأن توسيع المستوطنات يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الفِلَسْطيني – الإسرائيلي.

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