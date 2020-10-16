شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 7334 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت ألمانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 24 وفاة . وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 348 ألفًا و557 حالة، فيما زادت حصيلة الوَفَيَات 9734 وفاة.

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