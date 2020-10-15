العراق يلغي عقد تجاري مع مؤسسة تركية بسبب مخاوف أمنية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت العراق، الخميس، عن إلغاء عقد تجاري مع مجموعة بقيادة مؤسسة البترول التركية “تباو” لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن العراق يدعو شركات الطاقة العالمية للتنافس على تطوير الحقل بحسب ما نقلته الوكالة، بعد أن أوقفت المجموعة بقيادة “تباو” عمليات التطوير في الحقل في 2014 بسبب مخاوف أمنية.

وقال الوزير إن “وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل” بحسب وكالة الأنباء العراقية.

Advertisements

ووقع العراق في 2011 اتفاقا مع المجموعة التي تضم شركة كورياجاس كورب (كوجاس) وكويت إنرجي لتطوير الحقل الواقع في محافظة ديالى.

وأوقفت المجموعة عمليات التطوير في 2014 بسبب مخاوف أمنية بعد أن اجتاح تنظيم داعش مساحات شاسعة من العراق.

وقال مسؤولون في الوزارة العراقية إن المجموعة التي تقودها “تباو” التركية لم تستأنف أعمال التطوير في الحقل حتى بعد طلبات متكررة تقدمت بها الحكومة إثر تحسن الأمن في المنطقة.