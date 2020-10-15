طنجة..تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا بينها بؤرة بوحدة صناعة بملوسة

سجلت مدينة طنجة، اليوم الخميس، 28 إصابة جديدة، بينهم 15 عامل في شركة “لير” بملوسة ، وممرض في مستشفى محمد السادس، والمدير التقني لشركة أمانديس، وطبيب في الشيخ زايد.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24” فإن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم بين 13 و65 عاما، إذ يتوزعون على مناطق بطنجة المدينة، وبوخالف، والمغوغة، والسواني، والجيراي، والمرس، واجزناية.

وشهدت مدينة طنجة، أخيرا استقرارا في الحالة الوبائية، بعد انخفض عدد الحالات الحرجة بشكل ملفت، وكذا عدد الوفيات.

وخففت السلطات من إجراءات الحجر الصحي المفروض على العمالة، إذ زادت في عدد ساعات العمل للمقاهي والمطاعم، وسمحت لعدد من القطاعات بمزاولة أنشطتها شريطة احترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا.