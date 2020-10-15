مراكش.. أربعيني يذبح نفسه من الوريد إلى الوريد

إهتز دوار السراغنة في مدينة مراكش، زوال اليوم الخميس، على حادث إقدام أربعيني على وضع حد لحياته بطريقة بشعة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك كان يعاني اضطرابات نفسية، عمد على إثرها إلى ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد داخل منزله، في دوار السراغنة في مراكش، قبل أن يسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

ووفق المصدر ذاته، فإن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية، والأمنية، التي حلت في مكان الحادث فور علمها بالخبر، وعملت على فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المركز الاستشفائي محمد السادس في مراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.