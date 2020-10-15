شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحتج على عمليات إطلاق النار من جانب الهند والان نبدء بالتفاصيل

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم دبلوماسياً هندياً كبيراً من السفارة الهندية لدى إسلام آباد للاحتجاج على عمليات إطلاق النار من جانب القوات الهندية على المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار، وقصفت مناطق حدودية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير بدون مبرر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما أدى إلى إصابة مدنيين بجروح.

وأضاف البيان أن باكستان تدين بشدة استمرار القوات الهندية في استهداف المناطق المأهولة بالسكان، وتعدها انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

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وأبلغت وزارة الخارجية الباكستانية الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي عبر الخط الفاصل في كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.

وطالبت الخارجية الباكستانية الجانب الهندي بالسماح لفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان (UNMOGIP) بالوصول إلى منطقة الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير من الجانب الهندي لكي يتمكن الفريق من الوقوف على الحقائق الأرضية، مشيرة إلى أن منع الهند فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين من أداء عمله في كشمير يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الهند انتهكت وقف إطلاق النار عبر الخط الفاصل في كشمير 2530 مرة هذا العام، مما أسفر عن مقتل 19 مدنياً باكستانياً وإصابة 197 بجروح.